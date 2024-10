Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà comunque sotto il 30%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C e 18°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo, raggiungendo punte di 24°C, con cieli sereni e poche nuvole. La sera porterà un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera nuvolosità.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Canosa di Puglia godrà di un cielo sereno con una temperatura di 16°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 6%, e il vento soffierà leggermente da sud-sud ovest a una velocità di circa 6,5 km/h. Con l’avanzare delle ore, fino alle 05:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che raggiungeranno il 80% di copertura, mantenendo comunque temperature stabili intorno ai 15-16°C.

La mattina si aprirà con nubi sparse e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, il termometro segnerà circa 20°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 22,8°C. La brezza leggera da est-sud est accompagnerà la giornata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo e soleggiato, con temperature che toccheranno i 24,4°C alle 13:00 e scenderanno leggermente a 22,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno all’8-12%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 19°C alle 20:00. La nuvolosità aumenterà leggermente, con nubi sparse che si presenteranno attorno al 43%. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano una giornata di Lunedì 7 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e una leggera variabilità della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo inizio di settimana un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 6 SSO max 7.5 Libeccio 69 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.2 SSO max 5.3 Libeccio 68 % 1015 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 6.2 S max 6.7 Ostro 59 % 1017 hPa 10 poche nuvole +22.8° perc. +22.2° Assenti 2.1 ESE max 5.9 Scirocco 40 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +23.8° Assenti 13.1 NE max 10.1 Grecale 37 % 1016 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 17.8 E max 22.6 Levante 55 % 1017 hPa 19 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 8.5 E max 15.8 Levante 61 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 6.4 SSE max 8.7 Scirocco 64 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:23

