Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore mattutine e pomeridiane, mentre si prevede un aumento della nuvolosità nella sera. La velocità del vento si presenterà moderata, contribuendo a rendere l’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la notte, il meteo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 14,4°C, e l’umidità si attesterà attorno al 91%. La velocità del vento varierà tra 10,9 km/h e 11,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest.

Nella mattina, si assisterà a un progressivo innalzamento delle temperature, che raggiungeranno i 21,6°C entro le ore 11:00. Le condizioni di cielo sereno continueranno a prevalere, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 2%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 22,3°C alle ore 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. La velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra 8,3 km/h e 12,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle ore 18:00, il cielo inizierà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 90% entro le ore 19:00. Le temperature scenderanno a 16,2°C, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,5 km/h. Le ultime ore della giornata mostreranno un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno fino al tardo pomeriggio. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata, che potrebbe preludere a un cambiamento nelle condizioni meteo nei giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per i prossimi giorni, in quanto potrebbero verificarsi variazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 11.1 OSO max 19.5 Libeccio 91 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.9° Assenti 11.3 OSO max 19.4 Libeccio 92 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 14.7 ONO max 18.8 Maestrale 76 % 1024 hPa 11 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 13.6 NO max 14.4 Maestrale 53 % 1022 hPa 14 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 11.7 NO max 12.5 Maestrale 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 11.4 ONO max 20.7 Maestrale 72 % 1022 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 12.6 O max 24.1 Ponente 89 % 1023 hPa 23 poche nuvole +14.9° perc. +14.8° Assenti 12.3 O max 23.9 Ponente 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:50

