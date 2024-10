Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,9°C. La presenza di venti moderati provenienti da Sud-Ovest contribuirà a mantenere un clima fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 42,8 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, con l’arrivo di schiarite. Le temperature saliranno fino a 25,5°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 22,3 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, rendendo la mattinata più soleggiata e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,8°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud-Ovest, mantenendo un’intensità moderata. La sensazione di calore percepita sarà comunque piacevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 30%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità che si ridurranno a circa 9,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata di Venerdì. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.9° perc. +22.8° prob. 30 % 19.9 SSO max 41.8 Libeccio 60 % 1003 hPa 4 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 31 % 17.9 OSO max 34.3 Libeccio 68 % 1005 hPa 7 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 25.2 SO max 36.4 Libeccio 48 % 1008 hPa 10 poche nuvole +24.3° perc. +23.7° Assenti 21.8 OSO max 30 Libeccio 34 % 1008 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +24.8° Assenti 24.5 OSO max 28.3 Libeccio 29 % 1007 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +21.5° Assenti 21.8 OSO max 26.8 Libeccio 38 % 1009 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.1° Assenti 17.5 SO max 34.7 Libeccio 51 % 1010 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° Assenti 9.9 SO max 23.9 Libeccio 58 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:27

