Meteo Cantù, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Cantù di Sabato 12 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno variabili, con un graduale aumento della copertura nuvolosa. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 16°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 70-75%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, rendendo la giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi alta. I venti saranno leggeri, con direzione variabile, e non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza sarà verso un clima fresco e umido, tipico di questa stagione. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Cantù

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +11.6° perc. +11° Assenti 7 N max 8.1 Tramontana 83 % 1018 hPa 3 nubi sparse +10.9° perc. +10.1° Assenti 6.4 N max 6.4 Tramontana 81 % 1018 hPa 6 cielo coperto +10.8° perc. +10° Assenti 6 N max 5.4 Tramontana 77 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° prob. 2 % 1 O max 1.4 Ponente 64 % 1019 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° prob. 4 % 4.5 S max 4.2 Ostro 61 % 1018 hPa 15 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° prob. 20 % 4.1 SSE max 5.3 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 18 % 0.5 S max 1.3 Ostro 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +13.3° perc. +12.8° Assenti 3.7 NNE max 3.7 Grecale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:37

