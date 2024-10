Meteo Capaccio Paestum, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Capaccio Paestum si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente piovoso durante le prime ore del giorno, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà caratterizzata da pioggia moderata, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 86%. La velocità del vento sarà di circa 10,9 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 20,1°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 75% e l’83%. La probabilità di precipitazioni rimarrà presente, sebbene con intensità in diminuzione.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno a 19,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà il calo delle temperature, mentre l’umidità si attesterà attorno al 66%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 15,4°C e la copertura nuvolosa si ridurrà al 52%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata più gradevole rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capaccio Paestum indicano un mercoledì caratterizzato da piogge iniziali, seguite da un graduale miglioramento e un cielo più sereno verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia, favorendo attività all’aperto e una maggiore fruibilità del territorio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.09 mm 10.9 SSE max 19.4 Scirocco 94 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.32 mm 11.1 S max 20.1 Ostro 93 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.39 mm 7.8 SSO max 14 Libeccio 92 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.22 mm 10.2 SO max 14.8 Libeccio 77 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21.2° prob. 48 % 10.4 SO max 12.9 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° prob. 7 % 9.3 SO max 13.4 Libeccio 66 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +16° prob. 4 % 6 SSE max 7.3 Scirocco 88 % 1013 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 11 % 6.6 SE max 8.7 Scirocco 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:24

