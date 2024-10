Meteo Capannori, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Capannori si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura percepita varierà tra i 16°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’87%. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supererà i 7 km/h.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,6°C. L’umidità sarà alta, intorno all’88%, e non si registreranno precipitazioni. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 18,6°C entro le ore centrali della giornata. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, e non si prevedono precipitazioni significative. La ventilazione sarà sempre debole, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno all’84%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, e l’umidità si manterrà attorno all’87%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Capannori indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con un possibile miglioramento solo a partire da Martedì, quando potrebbero verificarsi schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° Assenti 3 NNE max 3.3 Grecale 88 % 1019 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.3° Assenti 2.4 NNE max 3.7 Grecale 84 % 1019 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 1 ONO max 3.1 Maestrale 83 % 1019 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 4.8 OSO max 7.1 Libeccio 77 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 6.2 O max 8.8 Ponente 79 % 1019 hPa 16 cielo coperto +17.1° perc. +17.2° Assenti 4.1 ONO max 5.4 Maestrale 87 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 1.1 NO max 2 Maestrale 87 % 1020 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 2.2 NE max 3 Grecale 87 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:32

