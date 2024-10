Meteo Capoterra, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Capoterra si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata piovoso e un successivo miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano un’alta copertura nuvolosa e temperature che si manterranno attorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di piogge, in particolare nel pomeriggio, sarà un elemento da considerare per chi ha in programma attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 66% e il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di 15,1 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 98% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendosi tale fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, le previsioni meteo segnalano l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 08:00, con temperature che varieranno da 23,2°C a 24,1°C. La pioggia si intensificherà, portando a un accumulo di 0,29 mm entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 60%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità della pioggia, che passerà a moderata e poi a forte tra le 14:00 e le 15:00. Le temperature scenderanno fino a 19°C alle 15:00, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20 km/h con raffiche fino a 37,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. Si prevede un cielo sereno con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa scenderà al 46% e il vento continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Capoterra nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno e una diminuzione delle precipitazioni. Mercoledì e giovedì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero raggiungere nuovamente i 24°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Capoterra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.8° perc. +22.4° Assenti 15.8 ESE max 28 Scirocco 92 % 1011 hPa 4 cielo coperto +21.7° perc. +22.3° Assenti 9.6 ESE max 17.1 Scirocco 92 % 1010 hPa 7 cielo coperto +22.5° perc. +23° prob. 5 % 10.3 S max 16.5 Ostro 86 % 1012 hPa 10 cielo coperto +24.1° perc. +24.4° prob. 39 % 9.5 NNO max 13.2 Maestrale 69 % 1012 hPa 13 cielo coperto +24.1° perc. +24.3° prob. 48 % 3.4 O max 10.4 Ponente 66 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.37 mm 3.5 ONO max 9.7 Maestrale 82 % 1011 hPa 19 cielo sereno +19.6° perc. +19.9° prob. 18 % 13.6 O max 31.4 Ponente 85 % 1012 hPa 22 nubi sparse +18.9° perc. +19.1° prob. 6 % 7.4 O max 17.8 Ponente 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:51

