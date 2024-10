Meteo Carbonia, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Carbonia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno elevate, con valori massimi che toccheranno i 31,3°C intorno a mezzogiorno. La brezza proveniente da est contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli piuttosto alti, oscillando tra il 35% e il 85% nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La brezza leggera proveniente da est garantirà un clima piacevole, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1018 hPa. L’umidità si manterrà intorno al 72%, creando un’atmosfera fresca e confortevole.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che inizieranno a salire rapidamente, raggiungendo i 26,1°C entro le 8:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,1 km/h, rendendo l’aria più frizzante. L’umidità scenderà al 48%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Il pomeriggio porterà un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 31,3°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse diventeranno più consistenti, con una copertura nuvolosa che arriverà a 71% entro le 16:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e caldo.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 84%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a 11,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carbonia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di temperature elevate, con un clima che si manterrà prevalentemente asciutto. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a qualche possibile pioggia nei giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 10.5 E max 12.6 Levante 70 % 1017 hPa 5 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 10.7 ENE max 13 Grecale 67 % 1016 hPa 8 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 15.1 E max 22.6 Levante 48 % 1016 hPa 11 poche nuvole +31.2° perc. +30.6° Assenti 19 SE max 27.1 Scirocco 35 % 1016 hPa 14 nubi sparse +30.6° perc. +30° Assenti 19.5 SE max 25.8 Scirocco 37 % 1014 hPa 17 nubi sparse +24° perc. +24.1° Assenti 12.4 E max 16.8 Levante 65 % 1015 hPa 20 cielo coperto +21.8° perc. +22.1° Assenti 9.9 N max 15.6 Tramontana 77 % 1017 hPa 23 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 11.2 NNE max 17.9 Grecale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:43

