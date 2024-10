Meteo Cardito, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Cardito si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno sopra i 20°C, con un picco massimo di 25,4°C atteso intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la situazione cambierà con l’arrivo di piogge leggere nel pomeriggio, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 93% intorno alle 10:00. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, ma l’umidità comincerà a scendere, portandosi al 55% entro le 12:00.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nel meteo. A partire dalle 13:00, si attenderanno piogge leggere, con un’intensità che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 25,2°C a 21,3°C entro le 18:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1 mm. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 75%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Le piogge tenderanno a cessare, ma l’umidità rimarrà alta, con valori che toccheranno l’80%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo di prepararsi a un clima più fresco e umido. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni per pianificare al meglio le loro giornate.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.8° perc. +20.8° prob. 11 % 5.8 NE max 6.7 Grecale 73 % 1026 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 10 % 6.1 NE max 7.3 Grecale 77 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 10 % 4.9 ENE max 6.8 Grecale 77 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.9° prob. 1 % 4.6 NE max 5.4 Grecale 63 % 1026 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° prob. 15 % 2.4 SO max 3.6 Libeccio 53 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +22.3° perc. +22.4° 0.25 mm 9.6 SO max 11.1 Libeccio 70 % 1026 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.23 mm 4.5 ONO max 5.3 Maestrale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 9 % 5.5 NE max 7.6 Grecale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:07

