Meteo Cardito, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Cardito si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 25,5°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, mantenendo una temperatura simile. La sera porterà con sé un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno nel corso della notte.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 20,2°C e un’umidità che si manterrà alta, intorno al 74%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 4,2 km/h. Questa condizione si manterrà fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 19,3°C alle 5:00.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura inizierà a salire. Alle 9:00, si registrerà una temperatura di 23,5°C con una velocità del vento che aumenterà fino a 8,1 km/h. Questo trend continuerà fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà il picco di 25,5°C. L’umidità, nel frattempo, scenderà al 46%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra 23,4°C e 25,2°C. Le condizioni di vento si faranno più intense, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. Nonostante la presenza di nubi, le probabilità di precipitazioni rimarranno basse fino alle 18:00, quando si inizieranno a registrare i primi segnali di pioggia.

La sera porterà un cambiamento significativo: a partire dalle 20:00, si prevede l’arrivo di pioggia moderata, con temperature che scenderanno a 20,3°C. La pioggia si intensificherà, raggiungendo un picco di forte pioggia alle 21:00, con accumuli di oltre 4,9 mm. La notte si concluderà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito indicano una giornata di transizione, con un inizio mite e nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio variabile e una serata caratterizzata da piogge. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni, suggerendo un cambio di stagione più marcato. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere instabili anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 1.9 E max 4.2 Levante 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 2.3 SE max 3.6 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 3.9 E max 5.5 Levante 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 8.1 SSE max 12.6 Scirocco 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° Assenti 18.3 S max 25.6 Ostro 49 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 18.7 SSE max 27.5 Scirocco 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 9 % 12.2 SSE max 23 Scirocco 61 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.1° perc. +18.2° 4.93 mm 13.5 SO max 36.1 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

