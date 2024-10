Meteo Cardito, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Cardito indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. Con il passare delle ore, il cielo si manterrà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno il picco di 24,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10,8 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 19,1°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h da Nord-Nord Est. Proseguendo verso la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,5°C entro le 9:00. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 55%.

Durante il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando il massimo di 24,3°C alle 13:00. Le condizioni di cielo sereno si manterranno costanti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 10,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 44%, rendendo l’aria particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi a 19,1°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà intorno al 62%. La ventilazione sarà sempre leggera, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cardito mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, con un’attenzione particolare alle temperature che, seppur gradevoli, inizieranno a calare leggermente nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.1 NE max 4.8 Grecale 67 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.6 NE max 4.2 Grecale 69 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.9 NE max 4.9 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 2.9 NE max 4.8 Grecale 50 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +24° Assenti 5.7 O max 5.9 Ponente 44 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 10.8 O max 12.9 Ponente 57 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20.1° Assenti 4.9 NNE max 6.4 Grecale 63 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.6 NE max 7.6 Grecale 60 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.