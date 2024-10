Meteo Carini, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Carini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il picco nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente da sud-est, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,6°C. L’umidità sarà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,2 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i +24,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà da poche nuvole a nubi sparse, con un’umidità che si attesterà tra il 47% e il 50%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che varierà tra 3,1 km/h e 5,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 90%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +21,9°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 68%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 11,7 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai +21,5°C. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 75%. I venti rimarranno moderati, con una velocità di circa 9,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Carini indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 2.9 S max 2.8 Ostro 67 % 1016 hPa 4 cielo sereno +18.6° perc. +18.1° Assenti 7.2 SE max 7 Scirocco 62 % 1015 hPa 7 poche nuvole +20.5° perc. +20° Assenti 6.5 SSE max 7.2 Scirocco 52 % 1017 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 3.1 E max 7.7 Levante 47 % 1017 hPa 13 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 5.7 ENE max 12.9 Grecale 52 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 7.5 SE max 14.8 Scirocco 63 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.9° Assenti 11.7 ESE max 13.4 Scirocco 72 % 1017 hPa 22 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° Assenti 10.8 SE max 12.7 Scirocco 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:36

