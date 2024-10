Meteo Carini, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Carini si troverà a vivere condizioni di meteo caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21,4°C e i 25,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità si presenterà piuttosto alta, con valori che si attesteranno intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che scenderà fino a 21,0°C. La brezza leggera proveniente da sud-sud ovest accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità intorno al 67%. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà un clima gradevole, nonostante l’umidità rimarrà elevata. La pressione atmosferica subirà una leggera fluttuazione, ma si manterrà attorno ai 1018 hPa.

Il pomeriggio vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 24,6°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e la brezza leggera continuerà a soffiare da est-sud est. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 57%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con un cielo sempre coperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità su valori elevati. La pressione atmosferica rimarrà stabile, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carini nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente coperti e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo consigliabile prepararsi a giornate di stabilità climatica, ma con un’attenzione particolare all’umidità e alla copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 4.9 SSO max 6 Libeccio 67 % 1019 hPa 5 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 4.9 SSO max 6 Libeccio 66 % 1019 hPa 8 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 7.7 SSE max 10.9 Scirocco 56 % 1020 hPa 11 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 5.7 ESE max 14.2 Scirocco 52 % 1019 hPa 14 cielo coperto +25.2° perc. +25.3° Assenti 3.9 ENE max 14.3 Grecale 55 % 1018 hPa 17 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 4.1 SE max 8.9 Scirocco 64 % 1019 hPa 20 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 7.4 S max 8.4 Ostro 67 % 1019 hPa 23 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 6 S max 7.6 Ostro 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:24

