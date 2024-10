Meteo Carpi, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Carpi si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo a Carpi si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’82%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa. La velocità del vento sarà molto debole, con direzione variabile, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C entro le 10:00. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 72%. Il vento rimarrà debole, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 21,2°C. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’84%, e il vento continuerà a essere debole. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del clima mite potranno godere di queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca un cambiamento dovrà attendere ulteriori aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 2.2 NNE max 2.5 Grecale 82 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 2.1 OSO max 2.2 Libeccio 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3 O max 3 Ponente 87 % 1027 hPa 9 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 4.6 NNO max 4.2 Maestrale 75 % 1028 hPa 12 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 2.1 NNO max 1.3 Maestrale 67 % 1027 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 13 % 0.7 SE max 1.5 Scirocco 68 % 1027 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 10 % 3.2 E max 3.3 Levante 78 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 4.5 SE max 4.7 Scirocco 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:15

