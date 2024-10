Meteo Carrara, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carrara di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 18°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con il cielo che si presenterà quasi completamente coperto per gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e temperature che varieranno da 14,4°C a 14,1°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h, con una leggera brezza. Durante le prime ore del giorno, la situazione meteo non subirà sostanziali cambiamenti, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a diventare completamente coperta intorno alle 07:00. Le temperature percepite si manterranno stabili, oscillando tra 13,6°C e 15,5°C.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che raggiungeranno i 18,8°C entro le 12:00. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra 2,6 km/h e 6,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a mostrare qualche segno di miglioramento, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con un picco di 18,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 86% verso le 17:00.

La sera porterà nuovamente un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà prevalentemente tranquilla. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Carrara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.2° perc. +13.8° Assenti 7.8 NE max 6.7 Grecale 80 % 1017 hPa 4 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° prob. 2 % 8.8 NE max 8 Grecale 81 % 1017 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 12 % 4.5 NE max 4.5 Grecale 77 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.5° perc. +18.1° Assenti 5.4 S max 5.8 Ostro 64 % 1018 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 11 % 6.3 S max 7.7 Ostro 71 % 1018 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° prob. 5 % 7.2 S max 8.5 Ostro 83 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.3 S max 6.6 Ostro 84 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 2.3 SSO max 5 Libeccio 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.