Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casal di Principe di Domenica 20 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’87%. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento parziale delle condizioni meteo, ma non mancheranno brevi rovesci.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge, che si presenteranno moderate fino alle prime ore del giorno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. A partire dalle 10:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con temperature che toccheranno i 24°C. Tuttavia, non si escludono brevi piogge leggere, soprattutto intorno alle 13:00 e 14:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 49%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa tornerà a essere totale, con cielo coperto e una probabilità di pioggia molto bassa. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 74%, mentre il vento continuerà a soffiare moderato da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe di Domenica 20 Ottobre suggeriscono una giornata variabile, con piogge alternate a momenti di schiarita. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.13 mm 8.9 NNE max 11 Grecale 87 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 2.46 mm 7.3 ESE max 10.8 Scirocco 88 % 1015 hPa 6 pioggia moderata +18.2° perc. +18.4° 1.07 mm 5.2 SE max 7.8 Scirocco 89 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 75 % 7.3 E max 11.9 Levante 69 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.9° prob. 67 % 10 ENE max 14.2 Grecale 58 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +23.2° perc. +23.2° 0.12 mm 17 NE max 23.8 Grecale 60 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 38 % 17.1 NE max 30.7 Grecale 73 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 6 % 15.5 NE max 28.4 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.