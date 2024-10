Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Casal di Principe si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e un progressivo abbassamento delle temperature nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature miti, che si attesteranno intorno ai 17,7°C durante la notte e raggiungeranno un picco di 23,8°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà sempre più coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, oscillando tra i 17,7°C e i 16,6°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà dal 26% al 80%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 23,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 39% al 73%, e il vento si manterrà leggero, con direzione prevalentemente da Nord e Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 50%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 23,8°C a 20,4°C entro le ore serali. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 4,8 km/h e i 10,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 51% e il 68%, con un ritorno a condizioni di nubi sparse. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un possibile incremento delle precipitazioni, rendendo opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 6.2 NNE max 6.8 Grecale 75 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 6.4 NNE max 7 Grecale 69 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 7.5 NE max 9.6 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° Assenti 3.6 NNE max 6.8 Grecale 51 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.5° Assenti 4.8 O max 5.5 Ponente 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.7° Assenti 10.9 ONO max 12.6 Maestrale 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 4.8 NO max 5.7 Maestrale 61 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.6 N max 4.8 Tramontana 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:00

