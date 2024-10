Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Casal di Principe si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, con temperature che oscilleranno tra 18,9°C e 17,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime toccheranno i 23,2°C nel pomeriggio, mentre i venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra 5,2 km/h e 10,7 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte si osserveranno poche nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 22,1°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 91% intorno alle 08:00. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 23°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,3 km/h alle 15:00. La sera porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo fino a 19,2°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casal di Principe indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di schiarite a partire da mercoledì. Gli amanti del clima mite e nuvoloso troveranno quindi in questo martedì una giornata adatta per attività all’aperto, pur tenendo presente la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature serali più fresche.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.6° perc. +18.3° Assenti 5.7 NNE max 6.1 Grecale 69 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 6.5 NE max 7 Grecale 75 % 1023 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.3 NE max 7.8 Grecale 71 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 1.4 NE max 2.9 Grecale 56 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 6.3 ONO max 5.4 Maestrale 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 10.7 O max 11.9 Ponente 63 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 5.3 NO max 6 Maestrale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 4.4 N max 4.4 Tramontana 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.