Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Casal di Principe di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una graduale schiarita nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +18°C e +21°C, mentre il vento soffierà moderato da direzione sud-ovest. La probabilità di precipitazioni risulterà bassa, rendendo il clima complessivamente gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e una temperatura che scenderà fino a +19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si attesterà intorno al 72%, creando un’atmosfera piuttosto umida. La pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata, con una temperatura che salirà fino a +21°C. La velocità del vento si manterrà tra i 7 km/h e i 15 km/h, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. L’umidità si ridurrà gradualmente, raggiungendo il 61% entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con una leggera tendenza a schiarirsi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con intensità moderata. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con valori inferiori al 10%. L’umidità si manterrà attorno al 63%, rendendo l’aria ancora piuttosto umida.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +18°C, mentre il vento si attenuerà, diventando una leggera brezza. L’umidità si stabilizzerà intorno al 70%, creando un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle schiarite e temperature gradevoli. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.8° prob. 88 % 20.8 O max 32.2 Ponente 68 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 12.5 O max 22.5 Ponente 72 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 7.2 SO max 14.9 Libeccio 70 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 15.7 SO max 18.7 Libeccio 59 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 14.3 SO max 18.3 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° prob. 4 % 12 SO max 15 Libeccio 63 % 1013 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.7° Assenti 5.4 SSO max 8.5 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.1 NE max 4.2 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:24

