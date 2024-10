Meteo Casal di Principe, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Casal di Principe indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura di +20,1°C e una copertura nuvolosa al 99%. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 21,9 km/h da Ovest-Sud Ovest, con raffiche fino a 33,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attestandosi all’80%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente a +19,6°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 70% e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 20,5 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, attorno al 32%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno simili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C. La copertura nuvolosa scenderà ulteriormente, raggiungendo il 43%. Il vento si attenuerà, con velocità di circa 24,3 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, intorno al 28%.

La sera porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che si aggireranno attorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta all’8%, e il vento si calmerà ulteriormente, scendendo a 11 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, solo 6%, rendendo la serata più piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casal di Principe indicano un Venerdì con un inizio nuvoloso e una progressiva schiarita nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature gradevoli. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 80 % 21.9 OSO max 33.7 Libeccio 74 % 1005 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +19.9° prob. 22 % 23.3 OSO max 32.4 Libeccio 69 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° prob. 32 % 20.5 O max 31.9 Ponente 59 % 1008 hPa 9 nubi sparse +21.1° perc. +20.7° prob. 16 % 20.6 OSO max 26.2 Libeccio 54 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° prob. 32 % 24.7 OSO max 28.2 Libeccio 50 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° prob. 32 % 21.3 OSO max 26.2 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 28 % 14.3 OSO max 20.9 Libeccio 52 % 1011 hPa 21 nubi sparse +20° perc. +19.5° prob. 6 % 8 SO max 14.8 Libeccio 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:35

