Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Casalnuovo di Napoli si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto al mattino, che si schiarirà nel pomeriggio, portando a un clima più sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,4°C nel pomeriggio. La presenza di vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 52% e il 78% durante la giornata.

Nel corso della notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno tra i 19,2°C e i 20,3°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 76%, e il vento si muoverà lentamente da direzioni variabili, mantenendo un’intensità di brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà in un clima asciutto.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata, con temperature che saliranno gradualmente, partendo da 19,4°C alle 06:00 fino a raggiungere i 23,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 97%, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest, mantenendo un’intensità di brezza leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse e un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature toccheranno il massimo di 23,4°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 52% alle 13:00, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 19,2°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 66%. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Casalnuovo di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata serena. Nei giorni successivi, si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di stabilità atmosferica. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di una piacevole giornata autunnale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 2.2 ESE max 5.2 Scirocco 76 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 2.7 SSE max 5.9 Scirocco 76 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 2.4 ESE max 4.9 Scirocco 77 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.1 S max 7.4 Ostro 64 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 5.8 SSO max 7.5 Libeccio 54 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 7.7 SO max 8 Libeccio 55 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 1.6 ONO max 5.2 Maestrale 63 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.4 N max 4.1 Tramontana 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

