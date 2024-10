Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di nubi e momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno temperature miti e una copertura nuvolosa che tenderà ad aumentare. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, mentre il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, ma con sprazzi di sole nel pomeriggio. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Casalnuovo di Napoli avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +19,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà attorno al 63%, e l’umidità si attesterà intorno al 64%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 93% alle 02:00, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +23°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un 40% alle 10:00. Le condizioni di vento rimarranno calme, con velocità che varieranno tra 0,6 km/h e 8,8 km/h, sempre da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con momenti di cielo sereno e temperature che toccheranno un massimo di +23,4°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà fino al 10%, favorendo un clima piacevole e soleggiato. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, le nuvole inizieranno a tornare, portando a un aumento della copertura nuvolosa.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casalnuovo di Napoli nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno gradevoli. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori schiarite, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 3.1 SO max 6.2 Libeccio 64 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.2 OSO max 4.9 Libeccio 65 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 0.8 SE max 2.6 Scirocco 66 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 5.3 SO max 6.2 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 8.8 SO max 8.7 Libeccio 49 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 7.7 OSO max 6.5 Libeccio 48 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° Assenti 4 O max 5.4 Ponente 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° Assenti 1.6 ENE max 3.5 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

