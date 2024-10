Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Casalnuovo di Napoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, mentre nel tardo pomeriggio si assisterà a un calo delle temperature. La sera sarà segnata da un peggioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge moderate e forti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 20,2°C e un’umidità del 74%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,6 km/h, proveniente da Est-Sud Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 19,6°C alle 04:00. L’umidità aumenterà fino al 76%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 23,5°C con un’umidità del 55%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,5 km/h. Alle 12:00, la temperatura toccherà i 25,5°C, mentre l’umidità scenderà al 50%.

Il pomeriggio vedrà un cielo ancora nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 24°C. Alle 15:00, la temperatura sarà di 24,8°C e l’umidità salirà al 55%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 27,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà drasticamente. Alle 18:00, il cielo sarà di nuovo coperto e la temperatura scenderà a 23,2°C. A partire dalle 20:00, si prevede l’arrivo di pioggia moderata, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 20,7°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con forti piogge attese intorno alle 21:00, quando si registreranno 5,41 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Casalnuovo di Napoli indicano un inizio di giornata relativamente tranquillo, ma con un netto peggioramento previsto nel corso della sera. Nei giorni successivi, si assisterà a un’ulteriore instabilità meteorologica, con possibilità di piogge e temperature in calo. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 2.6 ESE max 4.5 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 3.1 SE max 4.1 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 4.2 ESE max 5.8 Scirocco 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.5° perc. +23.3° Assenti 8.5 SSE max 12.8 Scirocco 55 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° Assenti 16.6 S max 24.6 Ostro 50 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 18.1 SSE max 27.5 Scirocco 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.1° prob. 7 % 12.4 SSE max 21.8 Scirocco 61 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.1° perc. +18.2° 5.41 mm 14.7 SO max 38.8 Libeccio 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

