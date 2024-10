Meteo Cascina, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Cascina si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con un cielo coperto che caratterizzerà l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno attorno ai 18°C durante il pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,4 km/h e i 8,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno all’82%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, con valori che si aggireranno attorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 85%, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 16°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità inizierà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque elevata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con raffiche che potranno arrivare fino a 6 km/h.

Il pomeriggio porterà temperature massime di circa 18°C, mantenendo il cielo coperto. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’intensità del vento rimarrà moderata, contribuendo a una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente miti.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 16°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature miti, senza significative variazioni nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo la settimana successiva più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° Assenti 1.9 NE max 2.9 Grecale 85 % 1019 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° Assenti 1.9 ENE max 4 Grecale 81 % 1019 hPa 7 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 0.6 SSO max 2.6 Libeccio 79 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.9 OSO max 7.7 Libeccio 75 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 7.9 O max 11 Ponente 74 % 1019 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 5.3 ONO max 7.3 Maestrale 81 % 1019 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 0.4 N max 2.1 Tramontana 82 % 1020 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 3.1 E max 3.3 Levante 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:32

