Meteo Cascina, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Cascina si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da temperature miti e una leggera brezza. I dati indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un incremento delle nubi sparse nelle ore serali. Le previsioni del tempo suggeriscono quindi una giornata ideale per attività all’aperto, con un clima gradevole e senza precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido e una visibilità ottimale. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 53%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo continuerà a mantenere una buona visibilità, con una copertura nuvolosa che potrà aumentare leggermente, ma senza compromettere il bel tempo. L’intensità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, portandosi intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 42%. Non sono previste precipitazioni, e il clima rimarrà fresco e piacevole per eventuali passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni nelle temperature e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole, mentre le serate fresche offriranno un ottimo spunto per godere di momenti di relax all’aperto.

