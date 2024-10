Meteo Cascina, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Cascina indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina le precipitazioni si attenueranno, lasciando spazio a nubi sparse. Il pomeriggio si presenterà con cielo prevalentemente coperto, mentre la sera porterà un incremento della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalle 00:00, Cascina subirà l’influenza di piogge moderate, con una temperatura di 17,6°C e un’umidità elevata al 97%. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità di 1.02 mm. Con il passare delle ore, le piogge si faranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 92%.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, la situazione meteo migliorerà leggermente, con piogge leggere che si alterneranno a nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,7 km/h e 9,1 km/h, sempre da direzione Ovest. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque alta, attorno al 67%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 100%, con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà progressivamente. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che varieranno tra 3,7 km/h e 9,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C. L’umidità rimarrà elevata, raggiungendo il 90%. Le condizioni di cielo coperto continueranno a persistere, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Venerdì 18 Ottobre si presenterà quindi come un mix di pioggia e nuvole, ma con la speranza di un miglioramento imminente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.8° perc. +17° prob. 74 % 3.6 E max 3.5 Levante 97 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.25 mm 3.2 E max 4.1 Levante 97 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.42 mm 3.6 SO max 6.2 Libeccio 88 % 1017 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 60 % 8.2 O max 11.1 Ponente 69 % 1017 hPa 14 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° prob. 17 % 8.9 O max 10.8 Ponente 75 % 1015 hPa 17 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 18 % 3.7 O max 3.8 Ponente 85 % 1016 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +16° Assenti 4.1 NO max 4.5 Maestrale 90 % 1016 hPa 23 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° prob. 3 % 3 N max 3.3 Tramontana 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:24

