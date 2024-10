Meteo Caserta, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Caserta si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge intermittenti, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 18°C durante le ore notturne e che saliranno fino a raggiungere i 23°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, con un’attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Caserta saranno caratterizzate da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno raggiungere i 1,91mm entro le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, sebbene con intensità variabile. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma si prevede una diminuzione delle precipitazioni verso le ore centrali della giornata. A partire dalle 11:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con l’arrivo di nubi sparse e una probabilità di pioggia che scenderà.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa varierà tra nubi sparse e cieli parzialmente nuvolosi, con una probabilità di pioggia che si ridurrà notevolmente. Le raffiche di vento si manterranno moderate, con velocità che potranno raggiungere i 15,7km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno intorno ai 19°C. Le nubi si faranno più dense, con un cielo coperto e una probabilità di pioggia molto bassa. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma senza precipitazioni significative. La brezza vivace continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un inizio di settimana con condizioni più favorevoli e un clima più stabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Caserta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.56 mm 6.7 NE max 7.6 Grecale 89 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.2° 1.91 mm 5.1 E max 7.6 Levante 90 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.63 mm 4.1 ENE max 6.6 Grecale 90 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.32 mm 7.1 ENE max 10.8 Grecale 71 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° prob. 71 % 11.2 ENE max 15 Grecale 59 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° prob. 57 % 13.9 NE max 19.5 Grecale 64 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 42 % 13 NE max 22 Grecale 77 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 5 % 11.3 NE max 19.9 Grecale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.