Meteo Caserta, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Caserta si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre dalla mattina in poi si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo sarà spesso coperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La copertura nuvolosa sarà limitata, con una percentuale che varierà dal 15% al 22%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 8:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà notevolmente, passando a un 94% entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5 km/h, rendendo l’aria piuttosto calma.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura massima che si stabilirà attorno ai 23°C. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 47% e il 60%. Anche se non si prevedono piogge, la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria meno gradevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma non ci saranno raffiche significative.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno sopra il 90%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Caserta indicano una giornata nuvolosa ma senza piogge, con temperature miti che favoriranno attività all’aperto, sebbene il cielo coperto possa limitare l’esposizione al sole. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite e temperature in aumento, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti del sole dovranno comunque attendere un po’ prima di rivedere cieli sereni e temperature più calde.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.7° perc. +17.5° Assenti 5 NE max 5.6 Grecale 76 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.1° perc. +16.9° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 79 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.1 NE max 6.7 Grecale 71 % 1025 hPa 10 cielo coperto +22.4° perc. +22.1° Assenti 1.4 ENE max 3.3 Grecale 54 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 3.8 ONO max 4.6 Maestrale 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 7.5 O max 8.6 Ponente 60 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 2.8 NNO max 4.1 Maestrale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 3.6 NNE max 3.8 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

