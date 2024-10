Meteo Caserta, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 21,6°C e una copertura nuvolosa del 94%. Durante la mattina, si prevedono piogge leggere e temperature attorno ai 20°C, con accumuli di precipitazioni tra 0,2 mm e 2,82 mm. Il pomeriggio continuerà con pioggia moderata, mantenendo temperature tra 20,2°C e 20,6°C. Sabato, la situazione non migliorerà, con piogge significative e temperature intorno ai 18,8°C. Domenica, si prevede un miglioramento con temperature che raggiungeranno i 22,5°C e l’arrivo di nubi sparse.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 94%, e la velocità del vento sarà di circa 1,2 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni, con un’umidità del 54% e una pressione atmosferica di 1018 hPa.

Durante la mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con picchi di 20,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,2 mm a 2,82 mm. L’umidità si attesterà attorno all’86%.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, e si continuerà a registrare pioggia moderata. Le temperature si manterranno tra i 20,2°C e i 20,6°C, con una velocità del vento che varierà tra 5,9 km/h e 6,3 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che raggiungeranno i 1,08 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%.

Infine, nella sera, il tempo si presenterà ancora con pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,5 km/h, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che varieranno da 0,1 mm a 0,76 mm. L’umidità si attesterà attorno all’86%.

Sabato 19 Ottobre

Nella notte di Sabato 19 Ottobre, si prevede un inizio di giornata con pioggia moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, e le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 1,35 mm. L’umidità sarà alta, attorno al 90%.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,6 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 7,76 mm. L’umidità si manterrà attorno al 95%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C, con una velocità del vento che varierà tra 3,1 km/h e 6 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che varieranno da 0,34 mm a 0,67 mm. L’umidità rimarrà alta, intorno all’85%.

Nella sera, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 1,9 km/h, e le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che raggiungeranno i 1,41 mm. L’umidità si attesterà attorno al 87%.

Domenica 20 Ottobre

Nella notte di Domenica 20 Ottobre, si prevede un inizio di giornata con pioggia moderata. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 5,5 km/h proveniente da Sud, e le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 1,96 mm. L’umidità sarà alta, attorno al 92%.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a essere caratterizzate da pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5,1 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,42 mm. L’umidità si manterrà attorno al 92%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C, con una velocità del vento che varierà tra 2,6 km/h e 5,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 56%.

Nella sera, il tempo si presenterà con cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 11,2 km/h, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 74%.

Conclusioni

Il fine settimana a Caserta si preannuncia caratterizzato da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con pioggia prevista sia per Venerdì che per Sabato. Domenica, invece, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente nei primi due giorni, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere di un clima più favorevole.

