Meteo Casoria, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22,9°C. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e un calo della copertura nuvolosa in serata contribuiranno a rendere il clima più gradevole. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e il vento soffierà da est-sud-est con una velocità di circa 3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà senza particolari eventi atmosferici.

La mattina continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 55%. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 5 e i 7 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno un massimo di 22,9°C. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19°C. Il vento sarà molto leggero, e l’umidità si attesterà intorno al 65%. Questo clima sereno favorirà una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese. Domani e dopodomani, si prevede un proseguimento di queste condizioni, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 3 ESE max 6.1 Scirocco 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 3.5 SSE max 6.9 Scirocco 76 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 3 ESE max 5.7 Scirocco 76 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 5.1 S max 8.4 Ostro 64 % 1023 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° Assenti 6.7 SSO max 8.2 Libeccio 55 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° Assenti 7.9 SO max 8.4 Libeccio 56 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 1.1 O max 5.3 Ponente 63 % 1024 hPa 21 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 2.5 N max 4.2 Tramontana 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.