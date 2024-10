Meteo Casoria, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo prevalentemente coperto, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con cieli sereni che accompagneranno l’inizio della giornata. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza portare precipitazioni significative. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, mantenendo temperature miti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Casoria registrerà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +19°C, con una leggera brezza da Nord Ovest. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura che scenderà fino a +18,4°C alle 02:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a +23°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra i 2,7 km/h e i 9,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49% alle 12:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature che si manterranno attorno ai 22-23°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h alle 14:00. L’umidità si stabilizzerà intorno al 48-55%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, arrivando fino al 70%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di cieli sereni e nubi sparse. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 4.3 NO max 5.4 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 3.3 N max 4.4 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 3.7 NE max 4.5 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 1.4 ESE max 3.2 Scirocco 55 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +23° Assenti 9.7 OSO max 8.4 Libeccio 49 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° Assenti 11.3 OSO max 9.1 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 6.5 ONO max 7.4 Maestrale 61 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 4.5 NO max 5.5 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.