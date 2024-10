Meteo Casoria, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 20,6°C e 24,4°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si attesterà attorno al 78%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e occidentali, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 7,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se con un cielo grigio.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, intorno al 79%, e i venti leggeri non supereranno i 5 km/h. La situazione rimarrà pressoché invariata fino all’alba, con una leggera diminuzione delle temperature.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,4°C intorno all’ora di pranzo. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. I venti, sempre leggeri, potrebbero dare una sensazione di freschezza, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mantenendo un clima mite e umido. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e i venti continueranno a soffiare debolmente, senza creare disagi. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi attorno al 10%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, e i venti leggeri continueranno a soffiare. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici estremi, rendendo la situazione favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, pur tenendo conto della copertura nuvolosa persistente. Domani e dopodomani, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 2.3 ONO max 5.6 Maestrale 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 4.7 NNE max 5.8 Grecale 79 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 5.7 NE max 7.5 Grecale 79 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 3 % 4.7 NE max 6.1 Grecale 66 % 1028 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° Assenti 2.7 ONO max 5.3 Maestrale 57 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° prob. 10 % 7.3 O max 6.8 Ponente 59 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 10 % 5.3 ONO max 6.8 Maestrale 68 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.3° perc. +21.3° prob. 5 % 2.7 NO max 4.4 Maestrale 71 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:06

