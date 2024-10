Meteo Casoria, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17,1°C al mattino e raggiungendo un picco di +22,7°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,5 km/h e 11,4 km/h, prevalentemente da direzione sud-ovest.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +18,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo +22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 5%, mentre l’umidità scenderà al 52%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che potrà arrivare fino a 8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da sereno a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22°C, con un picco di +22,7°C. L’umidità rimarrà contenuta, intorno al 51%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità massima di 11,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,6°C. L’umidità aumenterà fino al 69%, mentre i venti si manterranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre caratterizzata da un clima piacevole e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre le serate si presenteranno fresche e gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 4 NE max 4 Grecale 72 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.6 NE max 4.7 Grecale 75 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.6 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 2.7 S max 3.9 Ostro 59 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 8 SO max 6.2 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° Assenti 10.7 SO max 8.3 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 6.5 O max 7.8 Ponente 61 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 2.5 ONO max 3.2 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

