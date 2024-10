Meteo Casoria, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto umido e nuvoloso, che si evolverà verso condizioni più serene nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19,2°C e i 21,5°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da una situazione di nubi sparse a momenti di cielo sereno.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno inizialmente con pioggia leggera, con una temperatura di circa 19,9°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di 19,8 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, attorno ai 20 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 14%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,5°C, mentre il vento si manterrà moderato. L’umidità si attesterà intorno al 49%, contribuendo a un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,2°C. Le condizioni di vento si faranno più calme, con una velocità che si ridurrà a 6,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata che inizierà con umidità e nubi, ma che si evolverà verso condizioni più serene e gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature stabili e un clima generalmente favorevole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dopo le calde giornate estive.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.12 mm 19.8 OSO max 30.9 Libeccio 76 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° prob. 23 % 21.5 OSO max 30.4 Libeccio 70 % 1006 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° prob. 32 % 17.6 O max 28.4 Ponente 58 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° prob. 7 % 19.3 OSO max 24.6 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.5° perc. +21° prob. 22 % 23.5 OSO max 27.2 Libeccio 51 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° prob. 22 % 21.9 OSO max 27.4 Libeccio 49 % 1009 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° prob. 18 % 14.1 OSO max 20.3 Libeccio 49 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° prob. 4 % 6.9 SSO max 13.6 Libeccio 53 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:35

