Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Cassano Magnago si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature percepite varieranno, con valori che si aggireranno attorno ai 10°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i 16°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e una temperatura di circa 10,1°C. Con il passare delle ore, si osserverà un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto già dalle prime ore del mattino. Alle 07:00, la temperatura salirà a 11,1°C, mantenendo un’umidità attorno all’80%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno i 13,9°C entro le 10:00. La brezza leggera proveniente da Nord-Est accompagnerà la giornata, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura massima raggiungerà i 16,6°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 56% e il 67%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore copertura. L’umidità rimarrà elevata, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cassano Magnago indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori freschi e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.1° perc. +9.2° Assenti 5.5 NNE max 8.3 Grecale 80 % 1014 hPa 3 nubi sparse +9.9° perc. +9.6° Assenti 5 NNE max 9.3 Grecale 79 % 1014 hPa 6 nubi sparse +10.3° perc. +9.3° Assenti 4.6 NNE max 7.6 Grecale 74 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13° perc. +12° Assenti 0.9 SSE max 1.8 Scirocco 65 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.2° perc. +15.4° Assenti 2.9 SSO max 3.9 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.4 SSO max 5.2 Libeccio 58 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 2.3 O max 4.6 Ponente 71 % 1014 hPa 21 nubi sparse +12.7° perc. +12.1° Assenti 3.2 NNO max 3.7 Maestrale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:50

