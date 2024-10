Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Cassano Magnago si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con valori percepiti leggermente inferiori. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, prevalentemente da direzione nord-nord est. Le previsioni del tempo indicano una giornata umida, con un tasso di umidità che si attesterà intorno al 90%.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino a metà giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 90%.

Nel corso della mattina, la pioggia si intensificherà, con accumuli che raggiungeranno i 0.79 mm entro le ore 12:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di umidità elevata. Le previsioni meteo per il pomeriggio non mostrano segni di miglioramento, con la pioggia che continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile.

Durante il pomeriggio, le temperature rimarranno costanti, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli totali che potrebbero superare i 3 mm entro la fine della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà fitta, e il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, e le temperature si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si manterrà sopra il 90%. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia potrebbe continuare anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Cassano Magnago nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano, con temperature fresche e un’alta umidità. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima umido e piovoso, con la speranza che nei giorni successivi si possano vedere schiarite e un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 4.9 NNE max 4.8 Grecale 90 % 1029 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 16 % 4.5 N max 5 Tramontana 90 % 1029 hPa 6 pioggia leggera +14.2° perc. +14° 0.78 mm 3.5 NNE max 4.1 Grecale 90 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.5 mm 2.5 NNE max 4.1 Grecale 92 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.79 mm 2.8 E max 5.2 Levante 94 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.14 mm 4.6 NNO max 6.9 Maestrale 93 % 1029 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 69 % 3.7 N max 4.1 Tramontana 91 % 1029 hPa 21 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 26 % 3.9 NNE max 4.1 Grecale 90 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:20

