Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Cassano Magnago si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,8°C al mattino e i 19,9°C nel pomeriggio. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 14°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da nord. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa, segno di un’alta pressione che favorirà condizioni di bel tempo.

Nella mattina, il termometro salirà lentamente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La presenza di un cielo sereno e la quasi totale assenza di vento renderanno la mattinata ideale per attività all’aperto. L’umidità, sebbene presente, non risulterà fastidiosa, mantenendosi attorno al 56%.

Il pomeriggio porterà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un’ottima visibilità. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi attorno ai 15°C. Anche in questo caso, il cielo sereno garantirà una serata tranquilla e senza precipitazioni. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, contribuendo a stabilizzare le condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un meteo ottimale, con temperature gradevoli e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature che potrebbero variare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo generale. Sarà quindi un periodo ideale per approfittare delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 4.9 N max 4.8 Tramontana 85 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.1 N max 6.6 Tramontana 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.7° Assenti 4.4 N max 5.3 Tramontana 77 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 1.1 NNE max 2.9 Grecale 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 3.1 S max 2.8 Ostro 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 2.4 SSO max 2.5 Libeccio 65 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.6 N max 4.4 Tramontana 76 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 5.2 N max 5.5 Tramontana 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:10

