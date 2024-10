Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Cassano Magnago si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e un clima ideale per attività all’aperto. Le temperature si attesteranno tra i 8,9°C della notte e i 16,8°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 41%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord, rendendo la temperatura percepita leggermente più bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 9,2°C alle 07:00 e i 11,1°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa sarà assente, favorendo un’ottima esposizione al sole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 70% alle 08:00.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 16,8°C intorno alle 13:00 e mantenendosi stabili fino alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,5 km/h e 4,8 km/h, con direzione variabile da Sud a Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 42%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi a 10,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cassano Magnago indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo il clima autunnale particolarmente gradevole. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aria aperta troveranno in questo weekend un’opportunità da non perdere.

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +8.9° perc. +8.4° Assenti 5.4 N max 7.4 Tramontana 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +8.1° perc. +7.3° Assenti 5.9 N max 7.5 Tramontana 80 % 1014 hPa 6 cielo sereno +7.7° perc. +7.1° Assenti 5.4 N max 7.6 Tramontana 77 % 1015 hPa 9 cielo sereno +13° perc. +11.8° Assenti 2.4 NO max 3.8 Maestrale 55 % 1015 hPa 12 cielo sereno +16.5° perc. +15.3° Assenti 4.4 SSO max 2.7 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +16.5° perc. +15.3° Assenti 3.7 S max 3.3 Ostro 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +12.9° perc. +11.9° Assenti 0.6 ESE max 3.5 Scirocco 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.1° perc. +10.1° Assenti 4.6 NNE max 5.2 Grecale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:51

