Meteo Castel San Pietro Terme, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Castel San Pietro Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 21,6°C nel corso della giornata. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno anche la percezione termica, rendendo l’aria leggermente più fresca.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,25mm.

Nella mattina, il tempo migliorerà leggermente, con nubi sparse che si presenteranno tra le 07:00 e le 12:00. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 15:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 20,2°C alle 15:00. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno arrivare a 0,27mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,2 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con valori di umidità che toccheranno il 95%. Le temperature si manterranno intorno ai 17,7°C, mentre le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,25mm. La copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri provenienti da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il tempo migliori leggermente nel fine settimana, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.4° perc. +16.7° 0.25 mm 4 NE max 6.7 Grecale 97 % 1021 hPa 3 cielo coperto +16.5° perc. +16.7° prob. 24 % 2.3 E max 4.1 Levante 98 % 1020 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +16.6° prob. 35 % 0.3 NE max 1.7 Grecale 97 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +19.6° prob. 19 % 4.1 ENE max 4.6 Grecale 82 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 18 % 8.1 ENE max 8 Grecale 72 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.15 mm 11.6 ENE max 16 Grecale 81 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.23 mm 7.8 E max 14.7 Levante 93 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.25 mm 6.1 ESE max 12.8 Scirocco 95 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:21

