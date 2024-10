Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno attorno ai 10°C durante le prime ore, per poi salire gradualmente nel corso della giornata. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 10,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 1% di nuvole. Con l’avanzare delle ore, si osserverà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà fino a 10°C alle 03:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, proveniente da Sud-Sud Est.

All’alba, la mattina porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 99%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12,1°C alle 07:00 e i 16,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà debole, con valori che si manterranno sotto i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 17,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’88%, con una leggera diminuzione della temperatura verso le ore serali. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 14°C alle 18:00. Il cielo sarà ancora coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con una copertura che scenderà al 55%. La velocità del vento rimarrà debole, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe portare qualche schiarita. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 6 SSE max 6.6 Scirocco 87 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10° perc. +9.4° Assenti 4.3 SSE max 5.2 Scirocco 87 % 1013 hPa 6 nubi sparse +10.4° perc. +9.8° Assenti 4.3 SSE max 5.1 Scirocco 85 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 4.5 E max 4.8 Levante 70 % 1014 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° Assenti 2.5 NE max 2.4 Grecale 65 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 3.8 NNE max 3.3 Grecale 65 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 1.4 O max 2.6 Ponente 76 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 3.3 SO max 3.9 Libeccio 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.