Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 65%, con temperature intorno ai +15,2°C. La mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino all’85%, con temperature che raggiungeranno +19,2°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà quasi completamente coperto, con una temperatura massima di 19,1°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con una copertura del 99% e temperature che varieranno tra +16,6°C e 20°C. Mercoledì e Giovedì, le condizioni simili continueranno, con temperature miti e alta umidità, senza precipitazioni previste.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. La temperatura si attesterà intorno ai +15,2°C, con una temperatura percepita di +15,1°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 85%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo +15,5°C alle 06:00 e aumentando fino a +19,2°C entro le 11:00. La velocità del vento varierà tra 1,1 km/h e 6,9 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si attesterà tra l’77% e l’86%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 19,1°C alle 13:00 e scenderà gradualmente fino a 17,3°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà bassa, oscillando tra 2,1 km/h e 3,2 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà fino all’88%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C e la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 1,2 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Martedì 22 Ottobre

Durante la notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà sui +16,8°C, con una temperatura percepita di +16,9°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, senza precipitazioni e con un’umidità che si manterrà attorno all’89%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le temperature varieranno da +16,6°C a +20°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 1,4 km/h e 3,5 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si attesterà tra l’74% e l’91%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno attorno ai 20,4°C alle 13:00 e scenderanno a 18,3°C alle 17:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra l’72% e l’80%.

Nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C e la velocità del vento sarà di 2,4 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà sui +16,3°C, con una temperatura percepita di +16,3°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Sud, senza precipitazioni e con un’umidità attorno all’89%.

Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 44%. Le temperature varieranno da +15,9°C a +19,9°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo valori di 4,7 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si attesterà tra l’72% e l’91%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C alle 13:00 e scenderanno a 19°C alle 17:00. La velocità del vento sarà di 2,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 74%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,3°C e la velocità del vento sarà di 2,5 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’78%.

Giovedì 24 Ottobre

Nella notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si attesterà sui +17,4°C, con una temperatura percepita di +17,3°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h proveniente da Nord, senza precipitazioni e con un’umidità attorno all’83%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature varieranno da +17,1°C a +17,9°C entro le 08:00. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 2,6 km/h e 3,5 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si attesterà tra l’84% e l’91%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C e la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 2,8 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà tra l’89% e l’91%.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,6°C e la velocità del vento sarà di 2,7 km/h. Non si prevedono piogge, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

In conclusione, i prossimi giorni a Castelfranco Emilia si presenteranno caratterizzati da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteo per eventuali attività all’aperto.

