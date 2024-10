Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,3°C e i 24,4°C, mentre i venti soffieranno da Sud-Est con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, con un picco di nuvolosità al mattino.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di circa 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 96%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, intorno al 10%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno all’86%, con venti leggeri che soffieranno a circa 11 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno minime, con valori inferiori al 5%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 37%, mentre i venti continueranno a soffiare da Sud, mantenendo un’intensità di circa 12,5 km/h. Anche in questo caso, le probabilità di pioggia rimarranno basse.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà nuovamente, con un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,3°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno, arrivando fino al 22%. Le piogge saranno deboli, con accumuli previsti di circa 0,21 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Tuttavia, Giovedì 10 Ottobre si presenterà come una giornata nuvolosa, con temperature gradevoli e qualche pioggia leggera in serata. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +21° prob. 10 % 11 SSE max 13.4 Scirocco 86 % 1011 hPa 3 nubi sparse +20.5° perc. +20.9° prob. 6 % 11.5 SSE max 13.8 Scirocco 86 % 1010 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° prob. 6 % 13.2 SE max 15.9 Scirocco 86 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.8° prob. 3 % 11.7 SE max 13.7 Scirocco 72 % 1010 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.5° Assenti 11.2 S max 15.2 Ostro 61 % 1008 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 6 % 12.5 S max 17 Ostro 66 % 1008 hPa 18 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° prob. 5 % 11.6 SSE max 17.2 Scirocco 75 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +22.3° perc. +22.7° 0.21 mm 11.3 S max 15.6 Ostro 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.