Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia per Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 19,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento fino a raggiungere i 22,8°C. La copertura nuvolosa varierà, con un picco di nuvole nel tardo pomeriggio e in serata, quando si prevede un cielo prevalentemente coperto. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 9 km/h.

Nella notte, Castellammare di Stabia si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 80%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo si schiarirà, portando a una mattina serena e luminosa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,3°C entro le 10:00. Durante questa fase della giornata, la copertura nuvolosa scenderà fino al 2%, garantendo un clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 43%, e non si prevedono precipitazioni. La situazione meteo rimarrà stabile fino all’ora di cena, quando il cielo inizierà a coprirsi nuovamente.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 63%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Martedì e Mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze locali, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di perturbazioni attese nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Castellammare di Stabia

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 5.3 NO max 6.2 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 2 N max 3.2 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 3 E max 3.2 Levante 70 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° Assenti 3.6 SSO max 2.8 Libeccio 60 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 9.7 OSO max 8.2 Libeccio 58 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 8.9 OSO max 7.2 Libeccio 60 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 6.8 ONO max 7.5 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 3.6 ONO max 4.6 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:18

