Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. Sarà una giornata senza precipitazioni significative, rendendo l’atmosfera piuttosto stabile.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 9,8 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 25°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 91%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità di circa 2,9 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabiliranno attorno ai 23,7°C alle 15:00. Il cielo presenterà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 93%. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6,8 km/h, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 77%. La velocità del vento sarà molto leggera, con valori di circa 3,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia suggeriscono una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo possibile una settimana tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° prob. 1 % 8.9 NE max 11.3 Grecale 76 % 1023 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° prob. 1 % 9.8 NE max 13 Grecale 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.5° Assenti 9.3 NE max 11.9 Grecale 74 % 1024 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.2° Assenti 7.1 NE max 8.2 Grecale 62 % 1025 hPa 12 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° Assenti 5.7 SSO max 8.2 Libeccio 54 % 1024 hPa 15 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° prob. 4 % 6.8 SSO max 7.1 Libeccio 62 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° prob. 8 % 2.5 SSE max 3.8 Scirocco 69 % 1025 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 3.2 E max 4.2 Levante 72 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:08

