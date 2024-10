Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, mentre nel corso della mattina si registreranno picchi di 21°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 2 km/h e i 9 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 60% e l’87%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature percepite si aggireranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che non supererà i 9 km/h. Le condizioni di visibilità saranno buone, nonostante la presenza delle nuvole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di qualche schiarita. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da sud e sud-est.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature fino a 16°C. L’umidità sarà elevata, ma le condizioni generali rimarranno stabili. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1023 hPa, garantendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi a schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere qualche giorno in più.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 3.1 SO max 3.8 Libeccio 70 % 1022 hPa 5 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 6.8 ENE max 6.4 Grecale 70 % 1021 hPa 8 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 6.3 E max 7.3 Levante 62 % 1022 hPa 11 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 8.5 SSO max 8.7 Libeccio 58 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 7.6 SE max 8 Scirocco 62 % 1021 hPa 17 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 2.8 S max 4 Ostro 77 % 1022 hPa 20 poche nuvole +17.5° perc. +17.5° Assenti 5.5 E max 5.5 Levante 84 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.9° perc. +17° Assenti 8.4 ESE max 8.9 Scirocco 87 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:08

