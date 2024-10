Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,3°C e i 21°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria. Non sono previste precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 17,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che varieranno da 17,4°C a 21°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 24 km/h. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà coperto, senza possibilità di pioggia.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il vento si farà sentire con una velocità di circa 21 km/h, mantenendo la direzione Est-Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 17,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e il vento potrà raggiungere raffiche fino a 37 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%, senza segni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature simili e condizioni di vento costante. È consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° Assenti 13.2 ESE max 22.7 Scirocco 82 % 1022 hPa 4 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° Assenti 14.1 ESE max 24.5 Scirocco 82 % 1022 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 16.3 ESE max 29.9 Scirocco 75 % 1022 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 22.6 SE max 28.9 Scirocco 60 % 1022 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.6° prob. 1 % 24.2 SE max 28.2 Scirocco 60 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 20 SE max 31.8 Scirocco 71 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 18.2 ESE max 33.1 Scirocco 76 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 20.1 SE max 36.5 Scirocco 78 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:13

