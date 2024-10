Meteo Castelvetrano, le previsioni per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94% e temperature intorno ai 19,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 21 km/h, con raffiche fino a 30,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, al 1%. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, raggiungendo 19,7°C. Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse e temperature attorno ai 22,6°C. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature fino a 21,5°C e umidità al 53%. Domenica, si manterrà sereno, con massime di 22,8°C e condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,6°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 21 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 30,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 1%, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 75%.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle prime ore del giorno, con una leggera diminuzione della temperatura che scenderà a 19,5°C alle 01:00. A partire dalle 07:00, il cielo si schiarirà, passando a sereno con una temperatura che raggiungerà i 19,7°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 24 km/h, con una copertura nuvolosa che scenderà drasticamente al 5%.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27 km/h, con una direzione sempre da Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 46%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi leggermente con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 17,3°C alle 23:00. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 5,9 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 74%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di 17,2°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 14%, e la velocità del vento si manterrà leggera, attorno ai 6,6 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà leggermente fino al 13%.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle 10:00, con temperature che saliranno fino a 21,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 53%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 21,4°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,7 km/h, con una leggera diminuzione dell’umidità al 50%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente, passando a cielo coperto con temperature che scenderanno a 17,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 68%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 63%.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 17°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 8,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo l’umidità al 68%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 19,8°C alle 08:00. La velocità del vento sarà di 11,3 km/h, e l’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 22,8°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà fino a 18,9 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 40%, creando condizioni ideali per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente con nubi sparse e temperature che scenderanno a 16,5°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà leggera, attorno ai 9,7 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 68%.

In conclusione, il fine settimana a Castelvetrano si preannuncia prevalentemente sereno e piacevole, con temperature miti e condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Gli amanti delle attività all’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteorologiche, mentre le serate fresche offriranno un’atmosfera ideale per rilassarsi.

