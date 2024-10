Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 14°C e i 18,9°C, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 12 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 91%, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno all’81%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 18°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e l’umidità si ridurrà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 60%. I venti saranno moderati, con una velocità che si attesterà intorno ai 10-12 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature raggiungano il picco di 18,9°C, mantenendo una sensazione di calore simile. Il cielo rimarrà coperto, e non si registreranno precipitazioni. L’intensità del vento diminuirà, con valori che scenderanno a circa 5-8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-65%, rendendo l’aria leggermente umida.

La sera porterà un leggero cambiamento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. I venti saranno molto leggeri, e l’umidità rimarrà alta, intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di nuvolosità. Per lunedì e martedì, si prevede una situazione simile, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.8° Assenti 8.1 O max 11 Ponente 81 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 8.1 ONO max 15 Maestrale 83 % 1017 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 6.3 ONO max 12.6 Maestrale 81 % 1017 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.6° Assenti 8.3 O max 12.1 Ponente 67 % 1018 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 10.7 O max 15.5 Ponente 60 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° Assenti 8.7 O max 14.1 Ponente 65 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 7 NO max 7.8 Maestrale 78 % 1018 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.7 NO max 3.9 Maestrale 79 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:31

