Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 17,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, soprattutto nelle ore centrali della giornata, mentre la sera porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 13°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere nuvoloso, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93% entro le ore centrali della giornata. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6 km/h, e la percezione del freddo sarà mitigata da una temperatura percepita di circa 15,9°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Il cielo rimarrà coperto fino alle ore 13:00, per poi iniziare a schiarirsi. Le temperature raggiungeranno il massimo di 17,3°C alle 14:00, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo più sereno verso le ore serali.

La sera si presenterà con un cielo sereno, permettendo di godere di un clima più mite, con temperature che scenderanno fino a 13,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 10%, e il vento continuerà a essere debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.8° Assenti 6.6 N max 7.1 Tramontana 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 4.4 E max 5.7 Levante 84 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 3.4 NE max 4.2 Grecale 85 % 1020 hPa 9 cielo coperto +15.5° perc. +15.2° Assenti 2.9 E max 4.1 Levante 77 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 1.5 SSO max 2.4 Libeccio 74 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 3.2 O max 5.9 Ponente 75 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 5.5 NNO max 5.7 Maestrale 84 % 1019 hPa 21 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 4.5 NO max 4.8 Maestrale 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:29

