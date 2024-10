Meteo Castiglione delle Stiviere, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Castiglione delle Stiviere si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto durante la notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. A partire dalle prime ore del mattino, si assisterà a piogge leggere che continueranno a manifestarsi per gran parte della giornata, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 16,6°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 29,2 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà completamente coperto, con temperature stabili attorno ai 13,7°C e una leggera brezza proveniente da est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 03:00. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni non cambieranno significativamente, e la pioggia continuerà a cadere, con intensità che aumenterà nel corso della mattina. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14,9°C entro le 08:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con momenti di pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C, mentre il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 48 km/h. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli significativi che potrebbero raggiungere i 3,43 mm entro le 12:00. La situazione rimarrà simile anche nel tardo pomeriggio, con piogge che si alterneranno a momenti di leggera tregua.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,3°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità minore rispetto al pomeriggio. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,28 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata di pioggia persistente, con temperature fresche e venti moderati. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 49 % 2.6 NE max 3.1 Grecale 90 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.33 mm 5.3 E max 8.9 Levante 93 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.34 mm 11.8 E max 25.5 Levante 92 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.61 mm 21.7 ENE max 42.5 Grecale 87 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +15.7° perc. +15.7° 3.43 mm 27.6 E max 51.2 Levante 91 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.69 mm 22.6 ENE max 41.3 Grecale 91 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +16° perc. +16.2° 0.85 mm 7.8 E max 16.4 Levante 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.17 mm 10.8 OSO max 14.1 Libeccio 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:40

